"Продолжаются тяжелые бои": Залужный обсудил ситуацию на фронте с генералом Милли

"Длятся тяжелые бои": Залужный обсудил ситуацию на фронте с генералом Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он рассказал о ситуации на фронте.
Об этом сообщил Валерий Залужный.
Тяжелые бои
"На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", — заверил он.
Следующее заседание "Рамштайн"
Валерий Залужный добавил, что перед очередным заседанием контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во время разговора были обсуждены приоритеты для ВСУ. А именно усиление противовоздушной обороны, артиллерии и возможности контрбатарейной борьбы.
"Договорились продолжать диалог. Спасибо генералу Милли за последовательную и непреклонную поддержку Украины. Вместе — к победе!", — подытожил главнокомандующий ВСУ.
Снабжение дальнобойных снарядов для Украины
Ранее Валерий Залужный и Марк Милли обсудили поставки дальнобойных снарядов для Украины.
"Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды", — сообщил Залужный.
Он также рассказал генералу Милли о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. По словам Залужного, важно работать над усилением ПВО Украины. Для этого требуются дополнительные системы и истребители F-16.
Напомним, Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Одной из тем обсуждение стало усиление противовоздушной обороны Украины.