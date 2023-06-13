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"Длятся тяжелые бои": Залужный обсудил ситуацию на фронте с генералом Милли

13 июня 2023 20:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Продолжаются тяжелые бои": Залужный обсудил ситуацию на фронте с генералом Милли
Валерий Залужный. Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он рассказал о ситуации на фронте.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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Тяжелые бои

"На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", — заверил он.

Следующее заседание "Рамштайн"

Валерий Залужный добавил, что перед очередным заседанием контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во время разговора были обсуждены приоритеты для ВСУ. А именно усиление противовоздушной обороны, артиллерии и возможности контрбатарейной борьбы.

"Договорились продолжать диалог. Спасибо генералу Милли за последовательную и непреклонную поддержку Украины. Вместе — к победе!", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Снабжение дальнобойных снарядов для Украины

Ранее Валерий Залужный и Марк Милли обсудили поставки дальнобойных снарядов для Украины.

"Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды", — сообщил Залужный.

Он также рассказал генералу Милли о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. По словам Залужного, важно работать над усилением ПВО Украины. Для этого требуются дополнительные системы и истребители F-16.

Напомним, Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Одной из тем обсуждение стало усиление противовоздушной обороны Украины.

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