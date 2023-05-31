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Залужний обговорив з генералом Міллі постачання далекобійних снарядів для України

31 травня 2023 22:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний обговорив з генералом Міллі постачання далекобійних снарядів для України
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили постачання далекобійних снарядів для України.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Розмова Залужного та Міллі

Головнокомандувач ЗСУ розповів про обстановку на фронті, подальші плани українських військ щодо звільнення території та про можливі дії російських окупантів.

"Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб — далекобійні снаряди", — повідомив Залужний.

Він також розповів генералу Міллі про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. За словами Залужного, важливо працювати над посиленням ППО України. Для цього потрібні додаткові системи та винищувачі F-16. 

"Домовилися підтримувати діалог і надалі. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України. Разом — до Перемоги!", — додав Залужний.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поширив нове відео з українськими захисниками. На відео військові читають молитву за визволення України. 

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав, що перемога у війні для України означає не лише відновлення контролю над усіма захопленими територіями. Йдеться про створення таких умов, які не дозволять повторення подібної агресії у майбутньому.

Додамо, Валерій Залужний розповів, як Україна готувалася до вторгнення Росії. За його словами, підготовка до вторгнення була великим комплексом заходів.

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