Какое трофейное оружие захватили у россиян бойцы ВСУ

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники

С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации.

Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике. Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки. Сегодня поговорим о санитарно-десантных автомобилях.

Медицинский автомобиль "Линза"

Российский бронированный санитарный автомобиль "Линза", созданный на шасси броневика КамАЗ-53949 "Тайфун-К" 4Х4. Он предназначен для эвакуации раненых с поля боя.

Впервые автомобиль презентован российской общественности в 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Санитарный автомобиль "Линза"

Бронеавтомобиль имеет двухместную кабину и специальный бронемодуль, способный вместить четырех лежачих раненых или шесть откидных мест для легкораненых.

В то же время предусмотрена транспортировка двух лежачих и трех сидячих раненых.

Медавтомобиль имеет третий класс защиты, который обеспечивается комбинированием керамической брони и броневой стали.

В то же время автомобиль способен выдержать подрыв мины или другого взрывного устройства с весом боевой части до 8 кг в тротиловом эквиваленте. А поврежденное колесо обеспечивает транспортному средству запас хода до 50 км по пересеченной местности.

Примечательно, что БМ оснащена устройством для извлечения раненых из люков, из находящейся под обстрелом зоны, щитами для эвакуации лиц с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием.

Благодаря плавному ходу авто может относительно комфортно транспортировать раненых по территории со сложным рельефом.

Санитарный автомобиль может использоваться для перевозки медицинского имущества и развертывания на своей базе медицинского пункта медицинского обеспечения личного состава батальона. В то же время, при необходимости, может использоваться для перевозки 10 десантников.

Российская армия начала получать новые образцы этого автомобиля в 2021 году. По договору минобороны россии в войска было поставлено 56 машин. Первые из них поступили в Южный и Центральный военные округа армии рф. Несколько автомобилей (достоверно известно о 3 штуках) в качестве трофеев были захвачены и переданы для нужд ВСУ после полномасштабного вторжения в РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Тактико-технические характеристики:

Вес — 15210 -15500 кг

15210 -15500 кг Длина — 7130 мм.

7130 мм. Ширина — 2550 мм.

2550 мм. Высота — 3557 мм

3557 мм Экипаж — 3-5 человек

3-5 человек Пассажироемкость — 10 человек

10 человек Скорость — до 60 км/ч.

БТР "Ракушка"

Российский гусеничный плавающий десантный бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" создан конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода и Специальным конструкторским бюро машиностроения города Курган. Имеет неформальное название БТР-Д-3, БТРД-3.

Машина создана на базе БМД-4 взамен БТР-Д.

Корпус БТР собран из сварных броневых листов. В передней и средней части машины находится модуль с экипажем и десантом.

В левой части корпуса машины на крыше установлена башня, оборудованная внешней системой питания, а также механизмом вертикального наведения стрелкового оружия.

В средней части бронетранспортера вдоль бортов установлены кресла для десанта, по три с каждого борта.

Кроме того, по бортам вмонтированы специальные кронштейны для установки носилок для перевозки раненых.

БТР "Ракушка-М". Фото: Wikimedia commons

Для наблюдения за местностью в люке механика-водителя установлены три перескопических прибора, которые по необходимости могут заменяться прибором ночного видения.

Перед правым люком в передней части машины установлен прицел для ведения огня из пулемета. А в башенной установке также есть прицельный комплекс командира-наводчика для наблюдения за местностью и стрельбой.

Небольшие габариты и масса машины обеспечивают удобство в ее транспортировке авиационным транспортом и быстрое преодоление водных помех.

Первые 17 серийных машин российские минобороны получили в 2015 году.

Всего, к началу широкомасштабного вторжения россиян в Украину, в армии России насчитывалось около 200 таких БТР. Из них не менее 7 удалось захватить для собственных нужд подразделениям ВСУ.

Трофейный БТР "Ракушка" в Гостомеле. Фото: Wikimedia commons

Тактико-технические характеристики: