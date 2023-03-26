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Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

26 березня 2023 07:50
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Яку трофейну зброю захопили у росіян бійці ЗСУ
Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками. 

Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

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Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації.

Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки. Сьогодні поговоримо про санітарно-десантні автомобілі.

Медичний автомобіль "Лінза"

Російськи броньований санітарний автомобіль "Лінза", створений на шасі броньовика КАМАЗ-53949 "Тайфун-К" 4Х4. Він призначений для евакуації поранених з поля бою.

Вперше автівка презентована російській громадськості у 2018 році на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2018".

Автомобіль "Лінза"
Санітарний автомобіль "Лінза"

Бронеавтомобіль має двомісну кабіну та спеціальний бронемодуль, здатний вмістити чотирьох лежачих поранених, або шість відкидних місць для легкопоранених.

Водночас передбачено транспортування двох лежачих та трьох сидячих поранених.

Медавтомобіль має третій клас захисту, що забезпечується комбінуванням керамічної броні та броньової стали.

У той же час авто здатне витримати підрив міни чи іншого вибухового пристрою з вагою бойвої частини до 8 кг в тротиловому еквіваленті. Пошкоджене при цьому колесо забезпечує транспортному засобу запас ходу до 50 км по перетнутій місцевості.

Примітно, що БМ оснащена пристроєм для витягування поранених з люків, із зони, що перебуває під обстрілом, щитами для евакуації осіб з ушкодженнями хребта та іншим медичним обладнанням.

Завдяки плавному ходу авто може відносно комфортно транспортувати поранених по місцевості зі складним рельєфом.

санітарний автомобіль "Лінза"

Санітарний автомобіль також може використовуватися для перевезення медичного майна та розгортання на своїй базі медичного пункту медичного забезпечення особового складу батальйону. У той же час, за необхідністю, може використовуватися для перевезення 10 десантників.

Російська армія почала отримувати нові зразки цього автомобіля в 2021 році. За контрактом міноборони рф у війська було поставлено 56 машин. Перші з них надійшли до Південного та Центрального військових округів армії рф. Декілька автівок (достименно відомо про 3 штуки) в якості трофеїв було захоплено і передано для потреб ЗСУ після повномасштабного вторгнення вс рф в Україну 24 лютого 2022 року.

Тактико-технічні характеристики:

  • Вага — 15210 -15500 кг
  • Довжина — 7130 мм
  • Ширина — 2550 мм
  • Висота — 3557 мм
  • Екіпаж — 3-5 осіб
  • Пасажиромісткість — 10 осіб
  • Швидкість — до 60 км/год.

БТР "Ракушка"

Російський гусеничний десантний плаваючий бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" створений конструкторським бюро Волгоградського тракторного заводу та Спеціальним конструкторським бюро машинобудування міста Курган. Має неформальні назви БТР-Д-3, БТРД-3.

Машина створена на базі БМД-4 на заміну БТР-Д.

Корпус БТР зібрано із зварених броньових листів. У передній та середній частині машини знаходиться модуль з екіпажем та десантом.

У лівій частині корпусу машини на даху встановлена башту, яка обладнана зовнішньою системою живлення, а також механізмом вертикального наведення стрілецької зброї.

У середній частині бронетранспортера уздовж бортів встановлені крісла для десанта, по три з кожного борту.

Крім того, по бортах вмонтовані спеціальні кронштейни для встановлення нош для перевезення поранених.

БТР "Ракушка"
БТР "Ракушка-М". Фото: Wikimedia commons

Для спостереження за місцевістю в люці механіка-водія встановлено три перескопічні прилади, які за необхідністю можуть замінюватися приладом нічного бачення.

Перед правим люком у передній частині машини встановлено приціл для ведення вогню з кулемету. А в баштовій установці також є прицільний комплекс командира-навідника для спостереження за місцевістю та стрільби.

Невеликі габарити та маса машини забезпечують зручність в її транспортуванні авіаційним транспортом і швидке подолання водних перешкод.

Перші 17 серійних машин російське міноборони отримало у 2015 році.

Всього, до початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну, в армії рф налічувалося близько 200 таких БТР. З них щонайменше 7 вдалося захопити для власних потреб підрозділам ЗСУ.

БТР "Ракушка"
Трофейний БТР "Ракушка" в Гостомелі. Фото: Wikimedia commons

Тактико-технічні характеристики:

  • Вага — 13,2 т
  • Ширина — 3150 мм
  • Висота — 2700 мм
  • Екіпаж — 2 особи
  • Десант — 13 осіб
  • Швидкість — до 71 км/год. І до 10 — по воді.
     

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