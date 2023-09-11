"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: CNN

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа".

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN.

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"Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление", — подчеркнул глава государства.

По его словам, счастливого конца не будет, ведь Украина потеряла много людей. Зеленский отметил, что победа — это единственная вещь, которая может принести деоккупацию и не дать РФ возможности напасть на другие страны.

"Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа — единственная вещь, которая может принести деоккупацию и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу и всех нас вернуть в Советский Союз", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский видит смену настроений среди некоторых партнеров. Он убежден, что если союзники не помогут победить в полномасштабной войне Украины, то помогут России.

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда должна быть готова к долгой войне. По его словам, он готов.

Добавим, недавно в ISW рассказали, что на фоне успешного наступления ВСУ россияне вынуждены менять свою тактику. Следовательно, россияне вносят изменения в командование и управление. Враг пытается таким образом защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.