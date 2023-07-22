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"Это приведет к изменениям": Блинкен рассказал о контрнаступлении ВСУ

22 июля 2023 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Это приведет к изменениям": Блинкен рассказал о контрнаступлении ВСУ
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, когда украинские военные полностью развернут свои силы, то это приведет к изменениям на поле боя.

Об этом Энтони Блинкен сказал на форуме Aspen Security Forum, передает  "РБК-Украина".

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Контрнаступление ВСУ

"Мы с самого начала говорили, что это будет тяжело. Вы, видимо, слышали, и многие говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", — заявил Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что украинцы, которые уже освободили половину территорий, которые были оккупированы Россией, имеют все для успеха. По его словам, ВСУ борются за свою землю, страну, будущее и свободу.

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", — добавил Блинкен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что контрнаступление украинских военных происходит в более медленном темпе, чем предполагалось, ведь операцию начали позже, чем рассчитывало командование. На его задержку повлияли многие факторы.

Также мы писали, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что в Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.

Добавим, Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.

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