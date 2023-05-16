"Ты хоть прячься там": жена оккупанта устроила истерику из-за наступления ВСУ

Российский оккупант с оружием. Фото: росСМИ

Жена российского оккупанта устроила истерику из-за наступательных действий украинских военных. Она призвала собеседника прятаться.

Очередной перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Жена россиянина заявила, что украинские военные наступают по всей границе. Она говорит, что нужно прятаться и ни в коем случае не геройствовать. По ее словам, российские солдаты очень боятся.

Прямая речь жены оккупанта

Воевать? Ой господи. А Ахмат этот, кадыровцы? Ох, елки палки;

Ой господи. Да они по всему фронту говорит, хохлы наступают, по всей границе. Всех тянут, ой господи;

Ты хоть это, прячься. Не высовывайся. Геройствовать не надо ни в коем случае, как говорили солдаты в окопах по себя сер*т, но голову не высовывают;

Боже мой, до чего дожили. Будь осторожен, пока.

Напомним, украинская разведка перехватила разговор жителей оккупированного Северодонецка, где они жалуются на похищение гражданских людей "вагнеровцами". Кроме того, оккупанты незаконно присваивают автомобили.

Также мы писали, что российский оккупант рассказал о нежелании воевать и низком морально-психологическом состоянии мобилизованных в своем подразделении. Захватчик также говорил о гражданах РФ, которые предварительно отбывали наказание в местах лишения свободы.

Добавим, Главное управление разведки продолжает перехватывать разговоры русских военных. На этот раз украинские защитники зафиксировали, как военный РФ жалуется на подписание контракта вместо него. И "теперь вылезти не может".