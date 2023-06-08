В Бердянске раздался взрыв: сгорел автомобиль
Сегодня, 8 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. В результате этого в городе сгорел автомобиль.
Информация о взрывах быстро распространилась в Telegram-каналах.
Взрыв в Бердянске
Telegram-каналы опубликовали видео, на которых можно увидеть задымление в городе. К тому же в сети появилась фотография, на которой видно уничтоженный автомобиль.
Мэр Мелитополя Иван Федоров уже отреагировал на взрыв в Бердянске.
"По сообщениям местных горит авто возле здания, которое российские оккупанты использовали в своих целях. Кому летом в Бердянске слишком тепло, выясняем", — написал Федоров.
Напомним, 3 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области было неспокойно. В городе раздавались взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.
Также мы писали, что российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, прогремевшего вчера, 2 июня.
Добавим, 27 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.