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В Бердянске раздался взрыв: сгорел автомобиль

8 июня 2023 19:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Бердянске раздался взрыв: сгорел автомобиль
Автомобиль, который сгорел в Бердянске. Фото: местные Telegram-каналы
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. В результате этого в городе сгорел автомобиль.

Информация о взрывах быстро распространилась в Telegram-каналах.

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Взрыв в Бердянске

Telegram-каналы опубликовали видео, на которых можно увидеть задымление в городе. К тому же в сети появилась фотография, на которой видно уничтоженный автомобиль.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уже отреагировал на взрыв в Бердянске.

"По сообщениям местных горит авто возле здания, которое российские оккупанты использовали в своих целях. Кому летом в Бердянске слишком тепло, выясняем", — написал Федоров.

Напомним, 3 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области было неспокойно. В городе раздавались взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.

Также мы писали, что российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, прогремевшего вчера, 2 июня.

Добавим, 27 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.

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