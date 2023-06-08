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У Бердянську пролунав вибух: згорів автомобіль

8 червня 2023 19:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бердянську пролунав вибух: згорів автомобіль
Автомобіль, який згорів у Бердянську. Фото: місцеві Telegram-канали
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок цього у місті згорів автомобіль.

Інформація про вибухи швидко поширилась у Telegram-каналах.

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Telegram-канали опублікували відео, на яких можна побачити задимлення у місті. До того ж у мережі з'явилась світлина, на якій видно знищений автомобіль. 

Міський голова Мелітополя Іван Федоров вже відреагував на вибух у Бердянську. 

"За повідомленнями місцевих горить-палає авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували в своїх цілях. Кому влітку в Бердянську аж надто тепло, з'ясовуємо", — написав Федоров. 

Нагадаємо, 3 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було неспокійно. У місті лунали вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

Також ми писали, що російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав вчора, 2 червня.

Додамо, 27 травня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, українські військові уразили позиції росіян у місті.

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