В Белом доме спрогнозировали, когда россияне могут пойти в наступление

Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: Reuters

С улучшением погодных условий в Украине российские силы могут пойти в наступление по нескольким направлениям. США усиливают безопасность помощи Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для собственного контрнаступления.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

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Когда россияне могут пойти в наступление

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, что украинцы были способны лучше защищаться от этого. Если они примут решение о собственных наступательных операциях, они могли бы их провести", — рассказал Кирби.

Он добавил, что США развивают все мощности, предоставляемые Украине.

Кирби перечислил потребности ВСУ сегодня, среди которых назвал бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, материально-техническое обеспечение.

"Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это должно быть среди приоритетов также", — рассказал представитель Белого дома.

Напомним, ранее в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении Сил обороны. Там подчеркнули, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь оно охватывает целый комплекс мер, которые уже начались.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.