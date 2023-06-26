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В Беларуси начали строить лагеря для "вагнеровцев"

26 июня 2023 17:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Беларуси начали строить лагеря для "вагнеровцев"
Бойцы ППК "Вагнер". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Беларуси, вблизи границы с Украиной, начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев". Первый лагерь на восемь тысяч человек возводят в Осиповичах Могилевской области.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

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Как известно, в Могилевской области Беларуси уже ведется строительство военного лагеря для наемников ЧВК "Вагнер". Лагерей будет несколько, один из них расположится недалеко от города Осиповичи, в 200 км от границы с Украиной.

Площадь одного из лагерей будет составлять 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Напомним, ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Но впоследствии Евгений Пригожин заявил, что возвращает своих наемников назад, потому что не хочет проливать русскую кровь.

Российские СМИ сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину и проинформировал его о переговорах с Евгением Пригожиным, что повлекло отступление "вагнеровцев". За это Путин поблагодарил его "за работу".

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