В Чернигове завершились поисково-спасательные работы: сколько пострадавших
В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция в результате удара по городу. Пострадали 136 человек, еще семеро погибли.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Поисково-спасательная операция в Чернигове
"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города", — говорится в сообщении.
Отмечается, что семь погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.
"Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами", — подчеркнул Клименко.
Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.
Городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа днями траура.