В Чернигове завершились поисково-спасательные работы: сколько пострадавших

Спасатели работают на месте удара в Чернигове. Фото: REUTERS

В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция в результате удара по городу. Пострадали 136 человек, еще семеро погибли.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Поисково-спасательная операция в Чернигове

"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что семь погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

"Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами", — подчеркнул Клименко.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

Городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа днями траура.