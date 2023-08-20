В Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара РФ

Последствия обстрела Чернигова 19 августа. Фото: REUTERS/Vladyslav Savenok

В Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города вчера, 19 августа. Известно, что 148 человек получили травмы.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

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Пострадавшие в результате атаки РФ

"Враг вчера забрал жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью, или были доставлены с ранениями в больницы", — сообщил Чаус.

По его словам, по состоянию на утро 41 человек остается в больнице. В медицинских заведениях Чернигова прооперировали 15 пострадавших.

Чаус рассказал, что сейчас ведутся работы по расчистке в центре Чернигова после российского обстрела, а также продолжается обследование домов и учреждений. По словам главы ОВА, документируются последствия террористического удара РФ по мирному городу.

Он добавил, что враг повредил более 500 помещений — это более 60 домов, расположенных в центре Чернигова.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Также мы писали, что городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа днями траура.

Добавим, в Чернигове завершилась поисково-спасательная операция в результате удара по городу. Враг убил семь человек.