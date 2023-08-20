Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара РФ arrow

В Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара РФ

20 августа 2023 07:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара РФ
Последствия обстрела Чернигова 19 августа. Фото: REUTERS/Vladyslav Savenok
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города вчера, 19 августа. Известно, что 148 человек получили травмы.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

Читайте также:

Пострадавшие в результате атаки РФ

"Враг вчера забрал жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью, или были доставлены с ранениями в больницы", — сообщил Чаус.

По его словам, по состоянию на утро 41 человек остается в больнице. В медицинских заведениях Чернигова прооперировали 15 пострадавших.

Чаус рассказал, что сейчас ведутся работы по расчистке в центре Чернигова после российского обстрела, а также продолжается обследование домов и учреждений. По словам главы ОВА, документируются последствия террористического удара РФ по мирному городу.

Он добавил, что враг повредил более 500 помещений — это более 60 домов, расположенных в центре Чернигова.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Также мы писали, что городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа днями траура.

Добавим, в Чернигове завершилась поисково-спасательная операция в результате удара по городу. Враг убил семь человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз