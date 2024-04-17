В Чернигове возросло количество погибших в результате ракетного удара

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако. Фото: t.me/lomako_oleksandr

В Чернигове возросло число погибших в результате ракетного удара в среду, 17 апреля. Известно, что жертвами вражеской атаки стали восемь человек.

Об этом рассказал исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в Telegram.

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Обновлено 10:50. Известно, что оккупанты убили восемь человек и ранили еще 18. Поисково-спасательная операция продолжается.

Пост Ломако. Фото: скриншот

"К сожалению, известно уже о пяти погибших. Поисковая операция еще продолжается. Напоминаю, на месте работают все службы и главная задача — помощь пострадавшим", — рассказал Ломако.

По его словам, областной центр крови очень нуждается в помощи, а именно в донорах, особенно с отрицательным резусом.

Напомним, около 09:00 в Чернигове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город.

Впоследствии стало известно, что захватчики ударили ракетами по городу. В результате атаки РФ есть жертвы и раненые.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что армия России нанесла три ракетных удара почти по центру города. По его словам, уже создан штаб и будет предоставляться вся необходимая помощь.