У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару
У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару в середу, 17 квітня. Наразі відомо, що жертвами ворожої атаки стали восьмеро людей.
Про це розповів виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако в Telegram.
Загиблі внаслідок обстрілу Чернігова
Оновлено 10:50. Наразі відомо, що окупанти вбили вісім людей та поранили ще 18. Пошуково-рятувальна операція триває.
"На жаль, відомо вже про п‘ятеро загиблих. Пошукова операція ще триває. Нагадую, на місці працюють всі служби і головне завдання — допомога постраждалим", — розповів Ломако.
За його словами, обласний центр крові дуже потребує допомоги, а саме донорів, особливо з негативним резусом.
Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.
Згодом стало відомо, що загарбники вдарили ракетами по місту. Внаслідок атаки РФ є жертви та поранені.
Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.
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