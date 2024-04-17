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У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару

17 квітня 2024 10:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару
Виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. Фото: t.me/lomako_oleksandr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару в середу, 17 квітня. Наразі відомо, що жертвами ворожої атаки стали восьмеро людей.

Про це розповів виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако в Telegram.

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Оновлено 10:50. Наразі відомо, що окупанти вбили вісім людей та поранили ще 18. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Допис Ломако. Фото: скриншот

"На жаль, відомо вже про п‘ятеро загиблих. Пошукова операція ще триває. Нагадую, на місці працюють всі служби і головне завдання — допомога постраждалим", — розповів Ломако.

За його словами, обласний центр крові дуже потребує допомоги, а саме донорів, особливо з негативним резусом. 

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Згодом стало відомо, що загарбники вдарили ракетами по місту. Внаслідок атаки РФ є жертви та поранені.

Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.

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