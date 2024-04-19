В Днепре в больнице погиб еще один ребенок, — Офис Генпрокурора
Российские военные утром в пятницу, 19 апреля, нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Днепре. Число погибших в результате атаки возросло до девяти.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора в Telegram.
Ракетный удар по дому в Днепре 19 апреля
"В больнице скончался ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня", — говорится в сообщении.
Поэтому количество погибших в результате утреннего ракетного удара возросло до девяти, среди них трое — дети.
Кроме того, 24 человека получили ранения.
Ранее жительница поврежденной многоэтажки в Днепре рассказала детали утренней атаки местным СМИ.
Кроме того, в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.
Также жители дома, куда попала ракета, показали еще одно видео изнутри во время первых минут после удара.
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