В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки на Никополь
В ночь с 29 на 30 апреля российские оккупационные войска накрыли огнем Никополь Днепропетровской области. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрелы Никополя
"Этой ночью огонь вражеской артиллерии накрыл Никополь. Люди не пострадали", — рассказывает Лысак.
Однако в результате вражеской атаки в городе повреждены семь частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередач.
В других районах Днепропетровской области прошло без обстрелов.
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Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА
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Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА
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Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА
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Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА
Напомним, российские войска вчера ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области и Днепру.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.