В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки на Никополь

Последствия российской атаки по Никополю. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь с 29 на 30 апреля российские оккупационные войска накрыли огнем Никополь Днепропетровской области. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрелы Никополя

"Этой ночью огонь вражеской артиллерии накрыл Никополь. Люди не пострадали", — рассказывает Лысак.

Однако в результате вражеской атаки в городе повреждены семь частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередач.

В других районах Днепропетровской области прошло без обстрелов.

Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА

Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА

Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА

Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА 1/4 _ 4

Напомним, российские войска вчера ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области и Днепру.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.