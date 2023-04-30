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В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки на Никополь

30 апреля 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки на Никополь
Последствия российской атаки по Никополю. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь с 29 на 30 апреля российские оккупационные войска накрыли огнем Никополь Днепропетровской области. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Этой ночью огонь вражеской артиллерии накрыл Никополь. Люди не пострадали", — рассказывает Лысак.

Однако в результате вражеской атаки в городе повреждены семь частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередач.

В других районах Днепропетровской области прошло без обстрелов.

  • Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА
  • Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА
  • Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА
  • Последствия обстрелов Никполя в ночь на 30 апреля. Фото: Telegram Сергей Лысак/ Днепропетровская ОВА
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Напомним, российские войска вчера ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области и Днепру.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

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