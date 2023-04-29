Внаслідок ракетної атаки в Умані загинуло п'ятеро дітей, — Клименко
В процесі ідентифікації з’ясувалося, що внаслідок ракетного удару по Умані 28 квітня загинуло п'ятеро дітей. На місці трагедії продовжуються пошукові роботи.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
Трагедія в Умані
"Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло п'ятеро дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", — повідомив Клименко.
Він додав, що також безвісти зниклою вважається одна жінка. З 23 загиблих ідентифіковано 22 тіла. Наразі пошуки продовжуються.
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Наслідки ракетної атаки росіян в Умані 28 квітня. Фото: Нацполіція
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Наслідки ракетної атаки росіян в Умані 28 квітня. Фото: Нацполіція
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Поліція та рятувальники працюють на місці трагедії в Умані. Фото: Нацполіція
Біля місця трагедії в Умані обладнали три намети для обігріву та харчування постраждалих, а також видачі одягу та речей першої неохідності. Також з постраждалими працюють психологи.
Окрім того, на місці працює криміналістична лабораторія, слідчі та поліцейські інших підрозділів. Поліція проводить огляд місця події, фіксує та збирає докази воєнного злочину країни-агресора.
"В Умані на місці працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих. Всі рідні та близькі громадян, які проживали в пошкодженому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу", — йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, вранці 29 квітня під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки в Умані знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром.
Загалом, в місті вже понад добу тривають рятувально-пошукові роботи. Там вранці 28 квітня під час масованої ракетної атаки на Україну поцілили у житловий будинок.
В місті оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.