Внаслідок ракетної атаки в Умані загинуло п'ятеро дітей, — Клименко

Іграшки, які принесли люди до зруйнованого будинку, внаслідок ракетної атаки росіян 28 квітня. Фото: Нацполіція

В процесі ідентифікації з’ясувалося, що внаслідок ракетного удару по Умані 28 квітня загинуло п'ятеро дітей. На місці трагедії продовжуються пошукові роботи.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

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"Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло п'ятеро дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", — повідомив Клименко.

Він додав, що також безвісти зниклою вважається одна жінка. З 23 загиблих ідентифіковано 22 тіла. Наразі пошуки продовжуються.

Наслідки ракетної атаки росіян в Умані 28 квітня. Фото: Нацполіція

Наслідки ракетної атаки росіян в Умані 28 квітня. Фото: Нацполіція

Поліція та рятувальники працюють на місці трагедії в Умані. Фото: Нацполіція 1 / 3

Біля місця трагедії в Умані обладнали три намети для обігріву та харчування постраждалих, а також видачі одягу та речей першої неохідності. Також з постраждалими працюють психологи.

Окрім того, на місці працює криміналістична лабораторія, слідчі та поліцейські інших підрозділів. Поліція проводить огляд місця події, фіксує та збирає докази воєнного злочину країни-агресора.

"В Умані на місці працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих. Всі рідні та близькі громадян, які проживали в пошкодженому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу", — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, вранці 29 квітня під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки в Умані знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром.

Загалом, в місті вже понад добу тривають рятувально-пошукові роботи. Там вранці 28 квітня під час масованої ракетної атаки на Україну поцілили у житловий будинок.

В місті оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.