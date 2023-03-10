В Донецкой области гауляйтеры вручают коллаборантам партийные билеты партии "Единая россия"
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области коллаборанты получают партийные билеты политической партии "Единая россия". Их вручение организовали гауляйтеры.
Об этом сообщает Генштаб.
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"В населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка временно занятой территории Донецкой области в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая "власть" организовала вручение местным коллаборантам партийных билетов российской политической партии "Единая россия", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине продолжаются триста восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время армия россии потеряла почти 157 тысяч солдат.
Также мы писали, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать подконтрольные им территории. Россияне делают это для того, чтобы обвинить в своих преступлениях Вооруженные силы Украины.
Добавим, в захваченных районах Запорожской области оккупационная администрация начала создавать "народные дружины правопорядка". Их формирование происходит в пределах подготовки к мобилизации.