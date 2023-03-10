Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Донецкой области гауляйтеры вручают коллаборантам партийные билеты партии "Единая россия" arrow

В Донецкой области гауляйтеры вручают коллаборантам партийные билеты партии "Единая россия"

10 марта 2023 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские оккупанты
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области коллаборанты получают партийные билеты политической партии "Единая россия". Их вручение организовали гауляйтеры.

Об этом сообщает Генштаб.

Читайте также:

Подробности

"В населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка временно занятой территории Донецкой области в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая "власть" организовала вручение местным коллаборантам партийных билетов российской политической партии "Единая россия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продолжаются триста восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время армия россии потеряла почти 157 тысяч солдат.

Также мы писали, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать подконтрольные им территории. Россияне делают это для того, чтобы обвинить в своих преступлениях Вооруженные силы Украины.

Добавим, в захваченных районах Запорожской области оккупационная администрация начала создавать "народные дружины правопорядка". Их формирование происходит в пределах подготовки к мобилизации.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

19:39 Лукашенко пытается найти новое покровительство вместо российского, — Подоляк

19:36 Прогожин объявил об открытии десятков центров набора в ЧВК "Вагнер"

Новина з фото

19:30 Житель Молдовы пытался незаконно вывезти из Украины оптические прицелы

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:25 Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день

19:14Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Новина з фото

19:10 "Шахтер" готовит громкий обмен бразильцев

19:05 Авиация ВСУ атаковала районы сосредоточения и позицию ЗРК оккупантов, — Генштаб

Новина з фото

19:00 Защитники Донбасса получили авто из Одессы

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

Новина з відео

18:38 Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии

Новина з відео

18:30 Уровень экспорта зерна из портов Одесчины за неделю вырос вдвое

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:10 Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали

Новина з відео

17:30 Маленькая одесситка Александра Паскаль смогла вернуться к жизни после потери ножки

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з відео

16:30 россия вывела в Черное море один ракетоноситель, — Гуменюк

Новина з відео

16:08 Поплавский в своем стиле запремьерил клип об офицерах ВСУ

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Актуальное по теме

None 10 Март 19:39

Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

None 10 Март 19:39

Лукашенко пытается найти новое покровительство вместо российского, — Подоляк

None 10 Март 19:36

Прогожин объявил об открытии десятков центров набора в ЧВК "Вагнер"

None 10 Март 17:01

Житель Молдовы пытался незаконно вывезти из Украины оптические прицелы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB