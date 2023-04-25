В Донецкой области оккупанты разместили военные объекты в детских лагерях

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупанты продолжают использовать детские образовательные учреждения на временно оккупированных территориях в собственных целях. Они размещают в них военные объекты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Оккупанты используют детские образовательные заведения

Россияне в детских заведениях прикрываются "живым щитом" из детей и преподавательского состава.

"Так, в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области, на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных", — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные продолжают совершать мародерство на территории Херсонской области. В ночное время силы оккупационных войск обыскивают дома жителей населенного пункта Кардашинка Скадовского района.

Также мы писали, что украинская разведка перехватила очередной разговор оккупанта. Российский военнослужащий рассказал об отсутствии желания жить дальше. Оккупант подчеркнул, что ему сложно на войне в Украине.

Добавим, в Запорожской области оккупанты заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы.