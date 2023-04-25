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У Донецькій області окупанти розмістили військові об'єкти в дитячих таборах

25 квітня 2023 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Донецькій області окупанти розмістили військові об'єкти в дитячих таборах
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують використовувати дитячі освітні заклади на тимчасово окупованих територіях у власних цілях. Вони розташовують в них військові об'єкти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Росіяни в дитячих закладах прикриваються "живим щитом" із дітей та викладацького складу. 

"Так, в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів відзначено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ з числа мобілізованих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові продовжують здійснювати мародерство на території Херсонської області. В нічний час сили окупаційних військ обшукують будинки мешканців населеного пункту Кардашинка Скадовського району.

Також ми писали, що українська розвідка перехопила чергову розмову окупанта. Російський військовослужбовець розповів про відсутність бажання жити далі. Окупант наголосив, що йому складно на війні в Україні.

Додамо, у Запорізькій області окупанти заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи.

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