В Донецке, предварительно, был "прилет" по месту, где готовили операторов дронов
Во временно оккупированном Донецке сегодня раздавались взрывы. Предварительно было попадание по месту, где проходила подготовка операторов БПЛА.
Об этом сообщили в соцсетях.
"Хлопок" в Донецке 7 ноября
Местные Telegram-каналы отмечают, что во временно оккупированном Донецке днем попали в центр беспилотных систем ДНР, который готовил операторов БПЛА.
"В Донецке нанесен удар по зданию на улице Челюскинцев, 49, в которой зарегистрирован "Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги", — говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что в результате взрыва по меньшей мере 5 человек пострадали.
Официального подтверждения от ВСУ по поводу удара пока не было.
Напомним, что во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.
После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.
В результате атаки ВСУ основного ремонтного предприятия ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму, вероятно, повреждено военно-морское судно. Однако, по мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерб, который нарушил бы его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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