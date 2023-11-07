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В Донецке, предварительно, был "прилет" по месту, где готовили операторов дронов

7 ноября 2023 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Донецке, предварительно, был "прилет" по месту, где готовили операторов дронов
Повреждено здание "центра беспилотных систем ДНР". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Донецке сегодня раздавались взрывы. Предварительно было попадание по месту, где проходила подготовка операторов БПЛА.

Об этом сообщили в соцсетях.

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Местные Telegram-каналы отмечают, что во временно оккупированном Донецке днем попали в центр беспилотных систем ДНР, который готовил операторов БПЛА.

"В Донецке нанесен удар по зданию на улице Челюскинцев, 49, в которой зарегистрирован "Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что в результате взрыва по меньшей мере 5 человек пострадали.

Официального подтверждения от ВСУ по поводу удара пока не было.

Напомним, что во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.

После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.

В результате атаки ВСУ основного ремонтного предприятия ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму, вероятно, повреждено военно-морское судно. Однако, по мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерб, который нарушил бы его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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