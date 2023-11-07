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У Донецьку, попередньо, був "приліт" по місцю, де готували операторів дронів

7 листопада 2023 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Донецьку, попередньо, був "приліт" по місцю, де готували операторів дронів
Пошкоджена будівля "центру безпілотних систем ДНР". Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні лунали вибухи. Попередньо, було влучання по місцю, де відбувалася підготовка операторів БпЛА.

Про це повідомили у соцмережах.

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Місцеві Telegram-канали зазначають, що у тимчасово окупованому Донецьку вдень влучили в "центр безпілотних систем ДНР", який готував операторів БпЛА.

"У Донецьку завдано удару по будівлі на вулиці Челюскінців, 49, в якій зареєстровано "Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги", — йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо, що внаслідок вибуху щонайменше 5 людей постраждало.

Офіційного підтвердження від ЗСУ щодо удару поки що не було. 

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Керчі 4 листопада було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про роботу протиповітряної оборони.

Після цього у мережі показали момент "прильоту". Місцеві над півостровом бачили ракети.

Внаслідок атаки ЗСУ основного ремонтного підприємства ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, пошкоджено військово-морське судно. Проте, на думку експертів, удар, найімовірніше, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

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