В ГПСУ показали, как пограничники разбивают позиции оккупантов на юге
Украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции оккупантов. Ликвидировали вражескую технику и личный состав наши защитники из дронов.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 11 апреля.
Как пограничники уничтожают оккупантов
На видео видно, как украинские пограничники отслеживают и наносят точные удары по позициям оккупационной армии.
"На юге Украины пограничники разбивают позиции врага", — говорится в подписи к видео.
Напомним, недавно пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.
Кроме того, пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".
Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещеевки.
Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады показали точный удар HIMARS по расположению россиян.
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