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В ГПСУ показали, как пограничники разбивают позиции оккупантов на юге

11 апреля 2024 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГПСУ показали, как пограничники разбивают позиции оккупантов на юге
Позиция оккупантов на юге. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции оккупантов. Ликвидировали вражескую технику и личный состав наши защитники из дронов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 11 апреля.

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На видео видно, как украинские пограничники отслеживают и наносят точные удары по позициям оккупационной армии.

"На юге Украины пограничники разбивают позиции врага", — говорится в подписи к видео.

Напомним, недавно пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.

Кроме того, пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещеевки.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады показали точный удар HIMARS по расположению россиян.

оружие
оккупанты
дроны
война в Украине
ГПСУ

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