В ГПСУ показали, как пограничники разбивают позиции оккупантов на юге

Позиция оккупантов на юге. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции оккупантов. Ликвидировали вражескую технику и личный состав наши защитники из дронов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 11 апреля.

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На видео видно, как украинские пограничники отслеживают и наносят точные удары по позициям оккупационной армии.

"На юге Украины пограничники разбивают позиции врага", — говорится в подписи к видео.

Напомним, недавно пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.

Кроме того, пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещеевки.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады показали точный удар HIMARS по расположению россиян.