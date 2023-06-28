В ГСЧС сообщили об увеличении количества жертв обстрела Краматорска
Число жертв российского ракетного удара по Краматорску увеличилось до девяти. Пострадавших — 56 человек, спасли удалось семь человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС на своем Telegram-канале.
Количество жертв
По состоянию на 10:00 количество погибших в результате российского ракетного удара по Краматорску возросло до девяти человек (в том числе трое несовершеннолетних).
Пострадали 56 человек, среди них — ребенок 2022 года рождения.
Семь человек удалось спасти.
Спасательная операция
На месте попадания идет поисково-спасательная операция.
ГСЧСники разбирают завалы.
Также на месте трагедии работают кинологи и психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попало заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.
Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.
Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.