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В ГСЧС сообщили об увеличении количества жертв обстрела Краматорска

28 июня 2023 11:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ГСЧС сообщили об увеличении количества жертв обстрела Краматорска
На месте обстрела в Краматорске. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число жертв российского ракетного удара по Краматорску увеличилось до девяти. Пострадавших — 56 человек, спасли удалось семь человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС на своем Telegram-канале.

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Количество жертв

По состоянию на 10:00 количество погибших в результате российского ракетного удара по Краматорску возросло до девяти человек (в том числе трое несовершеннолетних).

Пострадали 56 человек, среди них — ребенок 2022 года рождения.

Семь человек удалось спасти.

Спасательная операция

На месте попадания идет поисково-спасательная операция.

ГСЧСники разбирают завалы.

Также на месте трагедии работают кинологи и психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попало заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

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