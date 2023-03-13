В Генштабе рассказали о новых источниках рф для пополнения живой силы

Россия отправляет на войну в Украине даже женщин из тюрем

На фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Оккупанты привозят на временно оккупированные территории даже заключенных женщин.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Женщины-заключенные пополняют армию рф

Как отметили в ведомстве, на прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов — с осужденными женщинами.

Кроме того, российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории.

"Недавно, в Энергодаре, оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", — рассказали в Генштабе.

Напомним, за сутки, 11 марта, около 30 тел россиян доставили в морг Энергодара. Руководство россии принимает меры по восстановлению потерь в живой силе.

Также недавно ГУР обнародовало перехваченный разговор, где российский оккупант рассказал своему другу о большом количестве погибших. По его словам, тела лежат на каждом шагу.

Добавим, военные россии на Кременском направлении столкнулись со значительными потерями военной техники и в связи с этим решили вернуться к использованию старых танков.