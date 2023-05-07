В Генштабе назвали количество украинских ударов по оккупантам за сутки

Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. За сутки они нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу", — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также три состава боеприпасов противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали более полтысячи российских военных. Россия также потеряла значительное количество техники.

Также мы писали, что командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский побывал на востоке. Он обсудил оборону города Бахмут и действия по максимальному поражению оккупантов из ЧВК "Вагнер".

Добавим, Вооруженные силы Украины удачно нанесли удары по важным объектам российских оккупантов. В частности, украинские военные пять раз обстреляли районы сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также вражеский зенитно-ракетный комплекс.