Трофейні РСЗВ, захопилені у росіян бійцям ЗСУ

Батарея градів здійснює ракетний залп. Фото: Wikimedia commons

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

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Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації.

Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини, бронеавтомобілі, артилерійські установки. Сьогодні поведемо мову про реактивні системи залпового вогню.

"Град"

Радянська російська 122-мм реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град". Пускова установка випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375.

РСЗВ БМ-21 "Град" на "параді" окупантів в Донецьку. Фото: Andrew Butko/Wikimedia commons

Установка "Град" є наймасовішою машиною даного класу — за десятиліття у світі виготовлено понад 8,5 тисячі одиниць цієї зброї. Вона призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, будь-якої техніки противника, укріплень, постановки мінних полів, димових завіс, створення радіоперешкод, осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації.

Розробка РСЗВ розпочалася наприкінці травня 1960 року, а перші випробування відбулися через півтора року — наприкінці 1961-го. Між тим реактивна система була взята на озброєння армії СРСР лише 28 березня 1963 року.

Перше бойове хрещення "Граду" відбулося в боях з китайцями за острів Доманський в березні 1969. А починаючи з 1970-х "Гради" брали участь майже у всіх локальних збройних конфліктах в світі в різних кліматичних зонах планети.

Система "Град" складається з пускової установки, 122-мм некерованих реактивних снарядів щонайменше 20 видів, системи управління вогнем і транспортно-зарядної машини.

Пускова установка складається з так званого пакета 40 напрямних труб, які встановлені на основу. Ця основа може обертатись та дозволяє наводити ракети у вертикальній та горизонтальній площинах. Максимальна дальність польоту ракети БМ-21 сягає 42 км.

Примітно, що реактивна система налічує близько півтора десятка модифікацій. Лише у Китаї налічується 9 модифікацій "Граду".

Варто зазначити, що, крім звичного "Уралу" установка монтувалася на шасі Татра, КамАЗ і Isuzu.

Виробництво цих бойових машин налагоджено в Єгипті, Іраку,Китаї, ПАР, Румунії, Ірані. У результаті "Град", стоїть на озброєнні армій понад 30 країн світу.

Колона РСЗВ "Град" на шасі автомобіля Камаз під час повномасштабного вторгнення РФ. Фото: Wikimedia commons

Станом на 2012 рік Україна мала на озброєнні 315 одиниць "Градів".

Від початку російського вторгнення в України весною 2014 року обидві сторони воєнного конфлікту активно використовували "Гради" в боях. Зокрема, перший випадок використання БМ-21 з боку росіян проти українців зафіксовано в Донецькій області 13 червня 2014 о 8:20. Тоді російські терористи обстріляли блокпост 93-ї механізованої бригади на в'їзді в місто Добропілля.

У результаті вогневої відповіді терористи спробували втекти, залишивши бойову машину. У ній українські військові виявили таблиці для стрільби з РСЗВ, на якій вказаний номер військової частини 27777 з місцем дислокації в Чечні.

В подальшому російські терористи неодноразово обстрілювали "Градів" населені пункти та невійськові об'єкти України.

Тактико-технічні характеристики:

Калібр — 122 мм

Вага — 15,4 т

Довжина — 7350 мм

Ширина — 2400 мм

Висота — 3090 мм

Розрахунок — 3 особи

Швидкість — до 75 км/год.

"Торнадо-Г"

Російська реактивна система залпового вогню "Торнадо-Г" є модернізованою версією радянської РСЗВ БМ-21 "Град".

При чому модернізацією "Граду" було проведена глибока, оскільки "Торнадо-Г" призначений замінити свого прародича.

РСЗВ "Торнадо-Г" у музеї військової техніки в Росії. Фото: Wikipedia commons

Модернізація розпочалася у 90-х роках минулого століття, а лише у 2013 році оновлена установка була офіційно взята на озброєння російської армії.

Зокрема, "Торнадо" має більший ступінь автоматизації, що зменшує час, необхідний на розгортання та підготовку системи до вогню.

Крім того, у "Торнадо" автоматизована система наведення та прицілювання.

Також в оновленій установці зменшено з трьох до двох осіб кількість обслуги та скорочено час розгортання на позиції та ведення вогню без топогеодезичної підготовки.

При цьому, що характерно, пакет напрямних можна наводити без виходу обслуги з кабіни.

До того ж бойові можливості "Торнадо" були розширені завдяки новим касетним снарядам з самоприцілюваними кумулятивними бойовими елементами. Це дозволяє вражати бронетехніку з бронюванням завтовшки 100 мм.

Варто зазначити, що до номенклатури боєприпасів "Торнадо" входять і нові заряди зі збільшеною відстанню та потужністю бойових частин. Це дає змогу вести вогонь по цілях, які знаходяться на відстані до 100 км від точки пуску ракети.

У бойових умовах країна-агресор випробувала свою нову установку на території України з початком свого вторгнення у 2014 році.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2024 року перші РСЗВ "Торнадо-Г" були помічені в середині березня 2022 року в передмістях Києва, а потім у першій половині квітня 2022 року з'явились фото і відео падіння їхніх касетних реактивних снарядів на парашутах. Пізніше виявилося, що ці боєприпаси було випущено з РСЗВ "Торнадо-Г".

Знищений РСЗВ "Торнадо-Г" на Київщині. Фото: НГУ

Також російські окупанти перекидали "Торнадо-Г" на тимчасово захоплений ними острів Зміїний. Однак під час термінової втечі 30 червня 2022 року на причалі була залишена одна установка, яка була обставлена іншою технікою, бочками з пальним та ящиками з боєприпасами. У результаті український Bayraktar одним ударом знищив декілька вантажівок ворога та той самий "Торнадо-Г" з боєкомплектом.

Пізніше в ході Херсонського та Харківського контрнаступу ЗСУ ці установки неодноразово ставали трофеями ЗСУ. За підтвердженими даними, лише станом на вересень минулого року у складі українських Сил спротиву на озброєнні налічувалося щонайменше три справні РСЗВ "Торнадо-Г".

Тактико-технічні характеристики: