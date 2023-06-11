В Генштабе показали, как ВСУ сдвинули линию фронта на Авдеевском направлении

ВСУ проводят контрнаступательные действия. Фото: Генштаб ВСУ

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сдвинули линию фронта, захватив российскую позицию на Авдеевском направлении. Успехи наших воинов впечатляют.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Увлечение российской позиции

"Освободили Херсон — освободим и Донецк... Смелость наших ребят просто зашкаливает!" , — добавили в Генштабе.

ВСУ с воздуха уничтожают танки оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага. Украинские военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого эффектно уничтожили вражеский танк с воздуха.

"Смерть с воздуха. 14 ОМБр и Глаза профессионально уничтожают танк россиян. Враг теряет много техники. Наши воины работают" , — написал под видео генерал Сырский.

Успехи ВСУ на фронте

10 июня Силы обороны Украины продлили контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех направлениях фронта. В частности, наши защитники добились локальных успехов в Запорожской области.

Известно, что ВСУ удалось продвинуться на 1400 метров вблизи Бахмута.

Они совершили локализованные ночные атаки у границы Донецко-Запорожской области, в частности в районе Великой Новоселки. Также провели активные наступательные действия в Запорожской области.

"Украинские силы на западе Запорожской области добились локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова", — говорится в материале Института изучения войны.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".