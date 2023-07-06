В Генштабе сообщили, по каким направлениям ВСУ продолжают контрнаступление

Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. Фото: Military Media Center

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается в двух южных направлениях и под Бахмутом. В районе этого города Силы обороны продвигаются вперед и выбивают врага.

Об этом сообщил на брифинге спикер Генерального штаба ВС Украины Андрей Ковалев.

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Контрнаступление продолжается

Украинская армия продолжает контрнаступательные действия как на востоке, так и на юге.

Наступление Вооруженных сил происходит по трем направлениям:

Бахмутском;

Бердянском;

Мелитопольском.

Андрей Ковалев отметил, что в районе города Бахмут, южнее и севернее населенного пункта, Вооруженные силы Украины имеют частичный успех.

"[Силы обороны Украины] продолжают оказывать давление на противника, иногда есть продвижение, выбивают врага из ранее захваченных рубежей", — отметил спикер Генштаба.

Украинская оборона

В других направлениях Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских войск.

Речь идет о трех направлениях в Донецкой области — Авдеевском, Лиманском и Марьинском.

Андрей Ковалев о контрнаступлении ВСУ под Бахмутом

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что 3 июля российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.

А спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют частичный успех на южном и северном флангах вокруг Бахмута.

Добавим, что на днях под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града".