В Генштабе сообщили, по каким направлениям ВСУ продолжают контрнаступление
Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается в двух южных направлениях и под Бахмутом. В районе этого города Силы обороны продвигаются вперед и выбивают врага.
Об этом сообщил на брифинге спикер Генерального штаба ВС Украины Андрей Ковалев.
Контрнаступление продолжается
Украинская армия продолжает контрнаступательные действия как на востоке, так и на юге.
Наступление Вооруженных сил происходит по трем направлениям:
- Бахмутском;
- Бердянском;
- Мелитопольском.
Андрей Ковалев отметил, что в районе города Бахмут, южнее и севернее населенного пункта, Вооруженные силы Украины имеют частичный успех.
"[Силы обороны Украины] продолжают оказывать давление на противника, иногда есть продвижение, выбивают врага из ранее захваченных рубежей", — отметил спикер Генштаба.
Украинская оборона
В других направлениях Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских войск.
Речь идет о трех направлениях в Донецкой области — Авдеевском, Лиманском и Марьинском.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что 3 июля российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.
А спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют частичный успех на южном и северном флангах вокруг Бахмута.
Добавим, что на днях под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града".