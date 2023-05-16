У Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на фронті протягом доби

Українська військова техніка здійснює удар по окупантах. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу військову техніку. Протягом цієї доби вони завдали декілька ударів по районах зосередження противника, а також приземлили безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. У Генштабі розповіли, що українські військові також здійснили три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом цієї доби ЗСУ знищили іранський ударний БпЛА Shahed та два розвідувальних дрони.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили п'ять районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби, два склади боєприпасів противника та пункт пально-мастильних матеріалів окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом декількох днів українські військові звільнили від противника на півночі та півдні передмістя Бахмута Донецької області близько 20 квадратних кілометрів. Однак російські окупанти продовжують наступ.

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб, в загальному за час війни росіяни втратили майже 200 тисяч військових. Крім того, загарбники в останні дні продовжують втрачати велику кількість артилерійських систем.

Додамо, станом на 16 травня російські війська ведуть основний наступ на території Донецької області. Також окупанти намагаються атакувати на Луганщині, у Харківській та Запорізькій областях.