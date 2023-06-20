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В Генштабе сообщили об успехах ВСУ в Запорожской области

20 июня 2023 09:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Генштабе сообщили об успехах ВСУ в Запорожской области
Украинский воин на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Силы обороны Украины по состоянию на 20 июня продолжили продвигаться на юг на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Российские оккупанты бросают в бой резервы.

Об этом сообщила Медийная площадка Сил обороны, которая координируется Минобороны Украины.

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Продвижение сил обороны

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев подчеркнул, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка — Приютное, Макаровка — Ровнополь и Новоданиловка — Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул представитель Генштаба.

Противодействие россиян

По информации украинской стороны, оккупационные подразделения сейчас начали использовать резервы.

Это делается для того, чтобы восстановить утраченные позиции и не допустить дальнейшего продвижения сил обороны Украины на юг.

Украинская армия имеет успех на юге
У Украинской армии успех на юге

Напомним, что ВСУ освободили важный населенный пункт Пятихатки в Запорожье. 18 июня о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.

А на следующий день освобождения Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Позже военный эксперт Александр Коваленко объяснил важность освобождения Пятихаток. Освобождение села открывает прямую дорогу на один из ключевых городов Запорожской области, Васильевку. Кроме того, взятие Пятихаток под контроль является свидетельством успешного вклинивания Сил обороны в российскую оборону.

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