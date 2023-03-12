В Генштабе рассказали, как украинские военные ударили по оккупантам за сутки

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу врага.

Об этом сообщает Генштаб.

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Украинская авиация нанесла также шесть ударов по районам сосредоточения противника и военной техники.

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также боеприпасы", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты терпят значительные потери на войне в Украине. Вчера, 11 марта, было отмечено поступление около 30 тел погибших россиян в местный морг Энергодара.

Также мы писали, что российские военные начали жаловаться не только на отсутствие оружия, но и на отказ в лечении. Оккупант рассказывает другу, что испытывает проблемы с давлением, однако командование отказывается ему помочь.

Добавим, военные рф на Кременском направлении столкнулись со значительными потерями военной техники и в связи с этим решили вернуться к использованию старых танков.