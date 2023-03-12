У Генштабі розповіли, як українські військові вдарили по окупантах за добу
Українські військові продовжують знищувати окупантів. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Про це повідомляє Генштаб.
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Українська авіація завдала також шість ударів по районах зосередження противника та військової техніки.
"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Вчора, 11 березня, було відзначено надходження близько 30 тіл загиблих росіян до місцевого моргу Енергодара.
Також ми писали, що російські військові почали скаржитись не лише на відсутність зброї, але й на відмову у лікуванні. Окупант розповідає другу, що має проблеми з тиском, однак командування відмовляється йому допомогти.
Додамо, військові рф на Кремінському напрямку зіткнулися зі значними втратами військової техніки й у зв'язку з цим вирішили повернутися до використання старих танків.