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У Генштабі розповіли, як українські військові вдарили по окупантах за добу

12 березня 2023 21:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління ворога
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують знищувати окупантів. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Про це повідомляє Генштаб.

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Деталі

Українська авіація завдала також шість ударів по районах зосередження противника та військової техніки.

"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Вчора, 11 березня, було відзначено надходження близько 30 тіл загиблих росіян до місцевого моргу Енергодара.

Також ми писали, що російські військові почали скаржитись не лише на відсутність зброї, але й на відмову у лікуванні. Окупант розповідає другу, що має проблеми з тиском, однак командування відмовляється йому допомогти.

Додамо, військові рф на Кремінському напрямку зіткнулися зі значними втратами військової техніки й у зв'язку з цим вирішили повернутися до використання старих танків. 

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