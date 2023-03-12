У Генштабі розповіли, як українські військові вдарили по окупантах за добу

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління ворога

Українські військові продовжують знищувати окупантів. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Про це повідомляє Генштаб.

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Українська авіація завдала також шість ударів по районах зосередження противника та військової техніки.

"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Вчора, 11 березня, було відзначено надходження близько 30 тіл загиблих росіян до місцевого моргу Енергодара.

Також ми писали, що російські військові почали скаржитись не лише на відсутність зброї, але й на відмову у лікуванні. Окупант розповідає другу, що має проблеми з тиском, однак командування відмовляється йому допомогти.

Додамо, військові рф на Кремінському напрямку зіткнулися зі значними втратами військової техніки й у зв'язку з цим вирішили повернутися до використання старих танків.