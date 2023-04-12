В Генштабе рассказали о российских обстрелах в течение суток
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. За эти сутки враг нанес 19 авиационных ударов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Военнослужащие РФ совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и инфраструктуре населенных пунктов.
Среди гражданского населения страны есть раненые.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", — подчеркнули в Генштабе.
Напомним, Бахмут — одна из самых горячих точек фронта, где идут ожесточенные бои. Однако, несмотря на сложную ситуацию в городе Силы обороны Украины и пограничники, удерживают позиции и обезвреживают живую силу российско-оккупационных войск.
Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Добавим, за прошедшие сутки артиллерия ВСУ два комплекса радиоэлектронной борьбы армии РФ. Украинская авиация тем временем сбила двух беспилотников.