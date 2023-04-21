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В Генштабе рассказали о российских обстрелах в течение суток: есть погибшие и раненые

21 апреля 2023 07:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали о российских обстрелах в течение суток: есть погибшие и раненые
Российский военный рядом с артиллерией. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации продолжали обстреливать территорию Украины. В целом они совершили 23 авиационных удара.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что сегодня ночью, 21 апреля, противник применил около 10 БпЛА типа "Шахед-136". Сейчас информация уточняется. Украинским бойцам удалось приземлить восемь вражеских БпЛА.

"Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Напомним, в результате российских обстрелов вчера, 20 апреля, погибли двое мирных жителей Запорожской области. Еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что в четверг, 20 апреля, российские войска уже дважды обстреляли границы Черниговской области из минометов. Есть раненые и погибшие.

Добавим, российские оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. Враг использовал авиацию. Из-под завалов удалось достать женщину.

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