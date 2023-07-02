В Генштабе рассказали об ударах ВСУ по оккупантам в течение суток

Украинские военные рядом с артиллерией. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 494 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро уничтожать российских оккупантов и защищать государство. В течение суток они нанесли несколько ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и два средства ПВО российских оккупантов.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные уничтожили полевой состав российских оккупантов. На момент "прилета" в нем находились захватчики.

Также мы писали, что Авдеевское направление сейчас самое горячее на фронте. Там продолжаются интенсивные бои. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных.

Добавим, украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом Донецкой области. Однако эта информация требует проверки.