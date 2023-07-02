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В Генштабе рассказали об ударах ВСУ по оккупантам в течение суток

2 июля 2023 19:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали об ударах ВСУ по оккупантам в течение суток
Украинские военные рядом с артиллерией. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Продолжаются 494 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро уничтожать российских оккупантов и защищать государство. В течение суток они нанесли несколько ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и два средства ПВО российских оккупантов.

ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ВСУ
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
Пост
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Пост
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные уничтожили полевой состав российских оккупантов. На момент "прилета" в нем находились захватчики.

Также мы писали, что Авдеевское направление сейчас самое горячее на фронте. Там продолжаются интенсивные бои. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных.

Добавим, украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом Донецкой области. Однако эта информация требует проверки.

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