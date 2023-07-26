В Генштабе рассказали об ударах ВСУ по врагу в течение суток

Украинский военный рядом с минометом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сегодня, 26 июля, продолжаются 518 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Бойцы ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Успехи Украины на фронте

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два пункта управления российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Украинские военные. Фото: t.me/generalstaff_ru

Украинские военные. Фото: t.me/generalstaff_ru

Украинские военные. Фото: t.me/generalstaff_ru

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления. По ее словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применят резервы.

Также мы писали, что войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался повлиять на артиллерийское влияние.

Добавим, за сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по российским оккупантам и их технике. Также ВСУ ликвидировали вертолет Ка-52, пять БпЛА типа "Shahed-136" и два разведывательных дрона.