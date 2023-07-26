В Генштабе рассказали об ударах ВСУ по врагу в течение суток
Сегодня, 26 июля, продолжаются 518 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Бойцы ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи Украины на фронте
За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два пункта управления российских оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления. По ее словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применят резервы.
Также мы писали, что войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался повлиять на артиллерийское влияние.
Добавим, за сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по российским оккупантам и их технике. Также ВСУ ликвидировали вертолет Ка-52, пять БпЛА типа "Shahed-136" и два разведывательных дрона.