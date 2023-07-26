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У Генштабі розповіли про удари ЗСУ по ворогу протягом доби

26 липня 2023 19:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про удари ЗСУ по ворогу протягом доби
Український військовий поряд з мінометом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 липня, триває 518 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Бійці ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також ще два — по зенітно-ракетних комплексах противника. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два пункти управління російських окупантів", — йдеться у повідомленні.

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Українські військові. Фото: t.me/generalstaff_ua
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Українські військові. Фото: t.me/generalstaff_ua
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Українські військові. Фото: t.me/generalstaff_ua
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу. За її словами, російські окупанти чинять потужний опір та застосують резерви.

Також ми писали, що війська України активно діють у районі Бахмута. Ефективність дій військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади продемонстрована при пересуванні в лісовій зоні, де противник намагався вплинути на артилерійський вплив.

Додамо, за добу авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по російських окупантах та їхній техніці. Також ЗСУ ліквідували гелікоптер Ка-52, п'ять БпЛА типу "Shahed-136" та два розвідувальних дрони.

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