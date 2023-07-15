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В Генштабе рассказали об ударах ВСУ и уничтоженных вражеских беспилотниках

15 июля 2023 19:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали об ударах ВСУ и уничтоженных вражеских беспилотниках
Украинские военные рядом с минометом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Продолжаются 507 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение суток бойцы ВСУ показали успехи на фронте и приземлили несколько вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага. К тому же украинским военным удалось уничтожить шесть разведывательных беспилотников России.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, четыре артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.

ВСУ
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ВСУ
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, на Запорожском направлении к западу от села Чистополье ВСУ нанесли удар по российскому БМ-21 "Град". Оккупанты продолжают терять свою военную технику.

Также мы писали, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 590 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронетехнику, артиллерийские системы и другую технику.

Добавим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что украинское военное оборудование будет применяться для атак на российскую территорию. При этом он отметил, что только Украине решать, как убивать врага.

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