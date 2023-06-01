В Генштабе рассказали об украинских ударах на фронте в течение суток

Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные нанесли более десяти ударов по районам сосредоточения оккупантов в течение суток. К тому же они уничтожили вражеские артиллерийские подразделения на огневой позиции.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также два по российским зенитно-ракетным комплексам.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневой позиции, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что Украинская оборонная промышленность показала кадры, как ремонтируется военная техника, которая "пережила" тяжелое сражение на фронте. В Укроборонпроме это называют "оборонительной ювелиркой".

Добавим, в последнее время Вооруженные силы Украины существенно увеличили количество уничтоженных вражеских артиллерийских систем. На это положительно повлиял ряд факторов.