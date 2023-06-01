В Генштабе рассказали об украинских ударах на фронте в течение суток
Украинские военные нанесли более десяти ударов по районам сосредоточения оккупантов в течение суток. К тому же они уничтожили вражеские артиллерийские подразделения на огневой позиции.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также два по российским зенитно-ракетным комплексам.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневой позиции, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что Украинская оборонная промышленность показала кадры, как ремонтируется военная техника, которая "пережила" тяжелое сражение на фронте. В Укроборонпроме это называют "оборонительной ювелиркой".
Добавим, в последнее время Вооруженные силы Украины существенно увеличили количество уничтоженных вражеских артиллерийских систем. На это положительно повлиял ряд факторов.