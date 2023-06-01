У Генштабі розповіли про українські удари на фронті протягом доби

Український військовослужбовець стріляє з протитанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові завдали понад десять ударів по районах зосередження окупантів протягом доби. До того ж вони знищили ворожі артилерійські підрозділи на вогневій позиції.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За добу авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також два по російських зенітно-ракетних комплексах.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Також ми писали, що Українська оборонна промисловість показала кадри, як ремонтується військова техніка, яка "пережила" тяжкий бій на фронті. В Укроборонпромі це називають "оборонною ювеліркою".

Додамо, останнім часом Збройні сили України суттєво збільшили кількість знищених ворожих артилерійських систем. На це позитивним чином вплинула низка факторів.