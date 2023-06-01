У Генштабі розповіли про українські удари на фронті протягом доби
Українські військові завдали понад десять ударів по районах зосередження окупантів протягом доби. До того ж вони знищили ворожі артилерійські підрозділи на вогневій позиції.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Удари ЗСУ по окупантах
За добу авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також два по російських зенітно-ракетних комплексах.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Також ми писали, що Українська оборонна промисловість показала кадри, як ремонтується військова техніка, яка "пережила" тяжкий бій на фронті. В Укроборонпромі це називають "оборонною ювеліркою".
Додамо, останнім часом Збройні сили України суттєво збільшили кількість знищених ворожих артилерійських систем. На це позитивним чином вплинула низка факторів.