В Генштабе рассказали об украинских ударах по оккупантам
В течение суток украинская Авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу. К тому же было совершено шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники россиян и боеприпасов.
Об этом сообщает Генштаб.
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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор" и два района сосредоточения оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, инструкторы из "Конных Лорда Стратконы" ("Королевские канадцы") 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады в рамках операции UNIFIER в партнерстве с военнослужащими Вооруженных Сил Польши и Вооруженных Сил Норвегии обучают украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ осваивают бронетанковое искусство использования танков Leopard в Польше.
Также мы писали, что количество уничтоженных российских оккупантов в течение 18 марта составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.