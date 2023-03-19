У Генштабі розповіли про українські удари по окупантах
Протягом доби українська Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу. До того ж було здійснено шість ударів по районах зосередження особового складу, військової техніки росіян та складу боєприпасів.
Про це повідомляє Генштаб.
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"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор" та два райони зосередження окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, інструктори з "Кінних Лорда Страткони" ("Королівські канадці") 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER у партнерстві з військовослужбовцями Збройних Сил Польщі та Збройних Сил Норвегії навчають українських військовослужбовців. Бійці ЗСУ освоюють бронетанкове мистецтво використання танків Leopard у Польщі.
Також ми писали, що кількість знищених російських окупантів протягом 18 березня становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Додамо, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що для успішного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі. Це допоможе завоювати перевагу у повітрі.