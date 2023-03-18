ЗСУ збили ворожий БпЛА та уразили декілька районів зосередження окупантів, — Генштаб

У Генштабі розповіли про успіхи українських військових

Протягом цієї доби українським військовим вдалося приземлити російський БпЛА "Шахед-136". До того ж ЗСУ уразили декілька районів зосередження ворога.

Про це повідомляє Генштаб.

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Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Авіація Сил оборони України також завдала шість ударів по районах зосередження противника.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські Сили оборони завдали низки успішних ударів по позиціях окупаційних військ. Також ЗСУ відбили понад 100 атак ворога на п'яти напрямках фронту.

Також ми писали, що російські окупаційні війська наступають фактично по всій лінії фронту. Однак бійці ЗСУ тримають оборону.

Додамо, російські окупанти жаліються одне одному, що командування не хоче їх відпускати додому. Окрім того, загарбники розповідають про великі втрати на фронті.