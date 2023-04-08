В Генштабе рассказали об успехах бойцов ВСУ в течение суток

Украинский военный/Фото: google.com

В течение суток украинские военные нанесли несколько успешных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. К тому же бойцам ВСУ удалось уничтожить вражеские БпЛА и штурмовик.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Авиация Сил обороны нанесла девять ударов за сутки по районам сосредоточения военных рф и их техники. Кроме того, украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25.

За сутки противник потерял семь БпЛА, из них:

Три типа "Орлан";

три — "Ланцет";

один типа "Мерлин".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы и уничтожили склад боеприпасов врага", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники в течение 7 апреля отразили 40 атак российских оккупантов. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также мы писали, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения рф ликвидировали уже более 177 тысяч оккупантов. Всего за вчерашние сутки количество противников уменьшилось на 480 человек.

Добавим, российские оккупационные войска постоянно ведут наступление в районе Бахмута. Командование российской армии умеет планировать, но рядовые военнослужащие рф слабо подготовлены и деморализованы.