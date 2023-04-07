Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ ліквідували вже понад 177 тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив нові втрати армії рф arrow

ЗСУ ліквідували вже понад 177 тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив нові втрати армії рф

7 квітня 2023 08:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення рф ліквідували вже понад 177 тисячі окупантів. Загалом за добу кількість противників зменшилася на 480 осіб.

Про це повідомляє Генштаб.

Читайте також:

Деталі

Окупанти втратили два танки, три бойові броньовані машини та чотири БпЛА.

Загальні втрати російської армії за час війни:

  • особового складу — близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 633 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 016 (+3) од.;
  • артилерійських систем — 2 722 (+8) од.;
  • РСЗВ — 533 (+0) од.;
  • засобів ППО — 281 (+0) од.;
  • літаків — 306 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 292 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 291 (+4);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 587 (+13) од.;
  • спеціальної техніки — 304 (+2).

Потери оккупантов

Нагадаємо, російські окупаційні війська постійно ведуть наступ в районі Бахмута. Командування російської армії уміє планувати, але рядові військовослужбовці рф слабко підготовлені і деморалізовані.

Також ми писали, що у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Додамо, протягом доби, 6 квітня, Збройні сили України відбили понад 40 атак ворога. Окупанти намагаються завдати удару на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB