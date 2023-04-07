ЗСУ ліквідували вже понад 177 тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив нові втрати армії рф
Українські військові з початку повномасштабного вторгнення рф ліквідували вже понад 177 тисячі окупантів. Загалом за добу кількість противників зменшилася на 480 осіб.
Про це повідомляє Генштаб.
Деталі
Окупанти втратили два танки, три бойові броньовані машини та чотири БпЛА.
Загальні втрати російської армії за час війни:
- особового складу — близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано;
- танків — 3 633 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 016 (+3) од.;
- артилерійських систем — 2 722 (+8) од.;
- РСЗВ — 533 (+0) од.;
- засобів ППО — 281 (+0) од.;
- літаків — 306 (+0) од.;
- гелікоптерів — 292 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 291 (+4);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 587 (+13) од.;
- спеціальної техніки — 304 (+2).
Нагадаємо, російські окупаційні війська постійно ведуть наступ в районі Бахмута. Командування російської армії уміє планувати, але рядові військовослужбовці рф слабко підготовлені і деморалізовані.
Також ми писали, що у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.
Додамо, протягом доби, 6 квітня, Збройні сили України відбили понад 40 атак ворога. Окупанти намагаються завдати удару на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.