ЗСУ ліквідували вже понад 177 тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив нові втрати армії рф

ЗСУ

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення рф ліквідували вже понад 177 тисячі окупантів. Загалом за добу кількість противників зменшилася на 480 осіб.

Про це повідомляє Генштаб.

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Деталі

Окупанти втратили два танки, три бойові броньовані машини та чотири БпЛА.

Загальні втрати російської армії за час війни:

особового складу — близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано;

танків — 3 633 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7 016 (+3) од.;

артилерійських систем — 2 722 (+8) од.;

РСЗВ — 533 (+0) од.;

засобів ППО — 281 (+0) од.;

літаків — 306 (+0) од.;

гелікоптерів — 292 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 291 (+4);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 587 (+13) од.;

спеціальної техніки — 304 (+2).

Нагадаємо, російські окупаційні війська постійно ведуть наступ в районі Бахмута. Командування російської армії уміє планувати, але рядові військовослужбовці рф слабко підготовлені і деморалізовані.

Також ми писали, що у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Додамо, протягом доби, 6 квітня, Збройні сили України відбили понад 40 атак ворога. Окупанти намагаються завдати удару на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.