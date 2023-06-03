В Генштабе рассказали об успехах Украины на фронте в течение суток

Украинский военный бросает гранату. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные продолжают героически противостоять врагу. В течение суток они нанесли несколько ударов по районам российских оккупантов, а также уничтожили беспилотники противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Удары по оккупантам

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

К тому же бойцы ВСУ уничтожили три вражеских разведывательных беспилотника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс и три склада боеприпасов", — говорится в сообщении.

Напомним, за время войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 209 470 оккупантов. При этом за прошедшие сутки, 2 мая, было уничтожено 560 солдат российских войск.

Также мы писали, что за прошедший день авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупантам и два удара — по вражеским ЗРК. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 крылатых ракет и 17 беспилотников типа "Шахед-136".

Добавим, в последнее время Вооруженные силы Украины существенно увеличили количество уничтоженных вражеских артиллерийских систем. На это положительно повлиял ряд факторов.