В Генштабе рассказали об успехах Украины на фронте в течение суток
Украинские военные продолжают героически противостоять врагу. В течение суток они нанесли несколько ударов по районам российских оккупантов, а также уничтожили беспилотники противника.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары по оккупантам
За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.
К тому же бойцы ВСУ уничтожили три вражеских разведывательных беспилотника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс и три склада боеприпасов", — говорится в сообщении.
Напомним, за время войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 209 470 оккупантов. При этом за прошедшие сутки, 2 мая, было уничтожено 560 солдат российских войск.
Также мы писали, что за прошедший день авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупантам и два удара — по вражеским ЗРК. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 крылатых ракет и 17 беспилотников типа "Шахед-136".
Добавим, в последнее время Вооруженные силы Украины существенно увеличили количество уничтоженных вражеских артиллерийских систем. На это положительно повлиял ряд факторов.