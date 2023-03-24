В Генштабе рассказали об успехах украинских бойцов в течение суток
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских военных. Бойцам ВСУ удалось "приземлить" вражеские БпЛА "Шахед-136" и "Ланцет".
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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"Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что за прошедшие сутки, 23 марта, украинская авиация нанесла 12 ударов по районам, где располагались личный состав и военная техника оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили две авиационные управляемые ракеты Х-59 и четыре беспилотных летательных аппарата разных типов.
Добавим, для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.