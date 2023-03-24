Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Генштабе рассказали об успехах украинских бойцов в течение суток arrow

В Генштабе рассказали об успехах украинских бойцов в течение суток

24 марта 2023 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских военных. Бойцам ВСУ удалось "приземлить" вражеские БпЛА "Шахед-136" и "Ланцет".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Подробности

"Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что за прошедшие сутки, 23 марта, украинская авиация нанесла 12 ударов по районам, где располагались личный состав и военная техника оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили две авиационные управляемые ракеты Х-59 и четыре беспилотных летательных аппарата разных типов.

Добавим, для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

22:05 ВАКС согласовал арест советника Сенниченко

21:46 Огромный астероид приблизится к Земле в эти выходные: угрожает ли он планете

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

21:45 В конце марта кардинально изменится погода: народные синоптики сделали неутешительный прогноз

21:29 Миссия ООН по правам человека рассказала об убийстве российских и украинских военнопленных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:13 Украинским женщинам предлагают микрогранты до 250 тыс. грн на собственный бизнес

Новина з відео

21:06 Зеленский отметил украинских бойцов, которые за минувшие сутки показали лучшие результаты

20:48 В Луганской области образуют три городские военные администрации: Зеленский уже подписал указ

20:40 Франция увеличит темпы производства гаубиц Caesar

Эксклюзив

20:36Эмоции города: весенний теплый Киев глазами Новини.LIVE в фото

Новина з відео

21:06 Зеленский отметил украинских бойцов, которые за минувшие сутки показали лучшие результаты

Новина з відео

20:32Кличко поехал на восток и передал помощь украинским военным

Новина з відео

19:35 Назад или вперед? Когда и как украинцы будут переходить на летнее время

Новина з відео

19:30 Участие Николаевского порта в зерновом соглашении зависит от успехов на поле боя, — Кубраков

Новина з відео

19:24 "Мотор Сич" работала с иранскими компаниями, разрабатывавшими дроны Shahed: расследование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:12 Зеленский вручил главе МИД Литвы орден князя Ярослава Мудрого

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з відео

18:59 На Буковине разоблачили очередную схему побега для уклонистов: что придумали злоумышленники

Новина з відео

18:25 Пискун рассказал о возвращении детей, которых депортировали в рф: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Актуальное по теме

None 24 Март 22:21

ВАКС согласовал арест советника Сенниченко

None 24 Март 21:46

Огромный астероид приблизится к Земле в эти выходные: угрожает ли он планете

None 24 Март 18:02

ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

None 24 Март 20:12

В конце марта кардинально изменится погода: народные синоптики сделали неутешительный прогноз

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB