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У Генштабі розповіли про успіхи українських бійців протягом доби

24 березня 2023 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військових. Бійцям ЗСУ вдалося "приземлити" ворожі БпЛА "Шахед-136" та "Ланцет".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Українські ракетники й артилеристи, в той же час, уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що минулої доби, 23 березня, українська авіація завдала 12 ударів по районах, де розташовувалися особовий склад та військова техніка окупантів. Крім того, українські захисники успішно збили дві авіаційні керовані ракети Х-59 і чотири безпілотні літальні апарати різних типів.

Додамо, для успішного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі. Це допоможе завоювати перевагу у повітрі.

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